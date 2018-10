Keenan Pearce dan Gianni Fajri Resmi Jadi Orangtua, Pevita Pearce Beri Bocoran Nama Ponakannya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari Keenan Pearce dan Gianni Fajri.

Keduanya kini telah resmi jadi orangtua dari bayi mungil.

Pernikahan Keenan dan Gianni digelar awal tahun 2018.

Pada tanggal 14 Januari, mereka resmi menjadi suami istri.

Keenan membagikan foto kabar kehamilan istrinya 2 bulan setelah pernikahan mereka.

Hingga akhrinya kemarin, Kamis 18 Oktober 2018, keduanya resmi jadi orangtua.

Bayi pertama mereka ternyata adalah bayi laki-laki.

Pevita membeberkan nama dari keponakannya ini lewat unggahan di Instagram.

"This one goes for you, Welcome to the world, Benjamin Dewata Amwell Pearce. 18 October 2108."

Tulisan dalam video ini menyertakan nama bayi mungil ini.