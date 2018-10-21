SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Timnas U-19 Indonesia tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Qatar pada laga kedua penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (21/10/2018).
Pelatih Indra Sjafri tidak melakukan perubahan pada laga ini.
Link live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Qatar:
Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaiman yang mencetak gol saat menang 3-1 atas Taiwan di laga pertama turun sejak menit awal.
Kapten tim, Nurhidayat akan memimpin lini belakang Indonesia dalam skema empat bek.
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Duo Syahrian Abimanyu dan Muhammad Luthfi Baharsyah tetap ditugaskan Indra Sjafri menjaga kedalaman lini tengah.
LIVE STREAMING Timnas Indonesia vs Timnas Qatar
Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI
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LIVE STREAMING RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar, Susunan Pemain 2 Tim
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LIVE STREAMING Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Pukul 19.00 WIB, Ujian Kedua Garuda Nusantara
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LINK LIVE STREAMING RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Pukul 19.00 WIB
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LIVE STREAMING RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Malam Ini Pukul 19.00 WIB