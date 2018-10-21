SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB
FERI SETIAWAN/HARIAN SUPERBALL
Witan Sulaeman (tengah) selebrasi gol bersama Nurhidayat Haji Haris dan Egy Maulana Vikri. Timnas U-19 Indonesia menang 3-1 atas Timnas U-19 Taiwan dalam laga perdana Grup A Piala Asia (Piala AFC) U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018) malam WIB. 

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar Mulai Jam 19.00 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Timnas U-19 Indonesia tampil dengan kekuatan penuh saat melawan Qatar pada laga kedua penyisihan Grup A Piala Asia U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (21/10/2018).

Pelatih Indra Sjafri tidak melakukan perubahan pada laga ini.

Link live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Qatar:

LINK LIVE STREAMING 1

LINK LIVE STREAMING 2

LINK LIVE STREAMING 3

Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaiman yang mencetak gol saat menang 3-1 atas Taiwan di laga pertama turun sejak menit awal.

Kapten tim, Nurhidayat akan memimpin lini belakang Indonesia dalam skema empat bek.

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Duo Syahrian Abimanyu dan Muhammad Luthfi Baharsyah tetap ditugaskan Indra Sjafri menjaga kedalaman lini tengah.

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Timnas U-19 Indonesia vs Timnas Qatar
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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