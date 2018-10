VIDEO - Blush On Panas Dingin, Tren Baru di Dunia Make Up

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Dahulu blush on diaplikasikan untuk mempertegas tulang pipi. Tapi sekarang blush on lebih sering diaplikasikan mengikuti tren. Saat ini tren yang sedang berlangsung blush on panas dingin.

MUA Lampung Eka Martha mengatakan, blush on panas dingin adalah blush on yang diaplikasikan di bawah mata. Biasanya warna blus on yang dipilih warna pink sehingga setelah diaplikasikan, bawah mata tampak merona.

"Bagi yang belum tahu blush on panas dingin seperti apa, coba perhatikan Nisa Sabyan. Dia sering sekali terlihat menggunakan blush on itu dalam kesehariannya atau saat sedang tampil menyanyi," kata owner Adhisqa Gallery itu.

Menurut Eka, tren blush on panas dingin bermula di Korea. Kemudian diikuti oleh banyak anak muda di Indonesia karena memang Korea masih menjadi salah satu kiblat fesyen anak muda. Meskipun mengikuti tren, blush on harus diaplikasikan terakhir dalam urutan make up. Mengaplikasikannya harus dengan kuas yang bersih untuk menghindari permasalahan kulit seperti jerawat. (*)

