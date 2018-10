Ditanya Kedekatan antara Zack Lee dengan Nova Eliza, Begini Jawaban yang Diberikan Nafa Urbach!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nafa Urbach dan Zack Lee memang telah resmi bercerai sejak 2017 lalu.

Kini sudah setahun Nafa Urbach dan Zack Lee menjalani kehidupan masing-masing tanpa ikatan suami isteri.

Nafa Urbach mulai sibuk dan terjun dalam dunia politik, sedangkan Zack Leemasih disibukkan dengan beberapa aktivitas syutingnya.

Beberapa waktu yang lalu, nama Zack nampak ramai menjadi perbincangan.

Hal tersebut lantaran beredarnya foto Zack yang tengah makan berdua dengan aktris Nova Eliza.

Hingga kini belum ada klarifikasi antara keduanya.

Melihat hal tersebut tentu saja banyak yang mempertanyakannya tanggapan dari sang mantan, Nafa.

Seperti yang kita tahu, meski sudah bercerai Zack dan Nafa masih terlihat kompak dalam beberapa kesempatan.

Kendati begitu, perihal hubungan Zack dengan Nova, Nafa lantas menjelaskan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya.

Ibu satu anak ini menjelaskan bahwa hubungannya dengan mantan suami hanyalah sebatas urusan buah hatinya.

"Hello guys bnayak sekali yang DM saya mengenai Zack heheh, saya cuman mau bilang ke kalian, Zack dan saya tidak ada hubungan apa apa lagi kecuali untuk masalah Mikhaela. Saya berusaha membangun hubungan ini sebaik mungkin tanpa saya melibatkan perasaan apapun. Untuk kehidupan pribadi Zacj sendiri saya sudah tidak ikut campur dan saya harap keian pun melakukan hal yang sama. I Love you so much guys, saya tahu begitu besar perhatian kalian terhadap saya, tapi untuk urusan Zack dan siapapun wanita yang dekat dengan dia, please kalo bisa kita ngga usah ikut campur ya, hormati keputusan dia dan pilihan dia siapaun itu nanti, saya pun akan menghormati Zack. Terimakasih banyak guys untuk perhatian kalian yang luar biasa, itu tandanya kalian sayang kami berdua," jelas Nafa (22/10/2018).

Selain itu Nafa juga menjelaskan bahwa ia saat ini sedang sibuk dalam urusan politiknya.

Artikel ini sudah tayang di Grid.ID dengan judul : Nafa Urbach Tanggapi Kedekatan Mantan Suaminya dengan Nova Eliza