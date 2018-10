Petambak Pesisir Pantai Ketapang Khawatir Harga Udang Merosot Rp 5 Ribu per Kg

Laporan Wartwan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Para petambak udang di pesisir pantai kecamatan Ketapang kabupaten Lampung Selatan mulai khawatir dengan adanya penurunan harga yang terjadi saat ini.

Pasalnya ditingkat petani petambak, harga udang jenis fanami turun Rp 5 ribu per kilogram.

Seperti untuk ukuran 100 ekor per kilogram kini harganya Rp 61 ribu hingga Rp 62 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya untuk ukuran yang sama harganya Rp 67 ribu per kilogramnya.

Sementara untuk ukurang 90 ekor perkilogram yang sebelumnya Rp 70 ribu perkilogram. Kini turun menjadi Rp 65 ribu perkilogram. Untuk ukurang 60 ekor perkilogram. Turun dari Rp 84 ribu perkilogram menjadi Rp. 79 ribu perkilogram.

Menurut Selamet, salah seorang petambak. Harga udang fanami memang sempat terpuruk di bulan Januari hingga Juni lalu. Baru sekitar 3 bulan terakhir harga udang kembali membaik.

“Harga udang memang pada awal tahun sempat rendah. Dan kemudian sekitar tiga bulan lalu mulai membaik. Tapi ini trend-nya kembali turun,” terangnya, minggu (21/10).

Dikatakan Selamet, penurunan harga jual udang ini tentu akan menyulitkan petambak. Pasalnya biaya pakan yang harus dikeluarkan petambak tetap. Karena harga pakan tidak mengalami penurunan.

“Harga pakan saat ini mencapai Rp 13 ribu per kilogramnya. Setiap harinya butuh 75 kilogram pakan untuk bibit udang sebanyak 200 ribu,” kata dia.

Para petambak pun khawatir harga udang saat ini akan terus merosok. Jika kondisi ini terjadi para petambak pun kian akan terjepit. Pasalnya biaya tinggi budidaya tidak seimbang dengan hasil yang didapatkan.

“Kalau terus merosok tentu kita petambak tidak akan mendapatkan hasil. Karena biaya produksi tetap tinggi. Terutama untuk pakan dan biaya tenaga kerja yang mengurusi tambak,” ujar Bonar petambak lainnya.(dedi/tribunlampung)