Babymoon di Yogja, Hamish Daud Tak Mau Berhenti Pegang Perut Raisa yang Makin Buncit

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan Hamish Daud dan Raisa memang tak hentinya memamerkan kemesraan mereka.

Setelah seluruh Indonesia dibuat heboh dengan hastag hari patah hati nasional di hari pernikahannya, kini mereka sedang menantikan buah hati yang sedang ada dalam kandungan.

Kali ini keduanya melakukan babymoon di Jogjakarta.

Menghabiskan waktunya di dekat kawasan Candi Borobudur, Raisa dan Hamish mengunggah foto kebersamaan mereka.

Hamish sepertinya tak mau berhenti memegang perut istrinya yang kini semakin buncit.

Raisa mengungkapkan suaminya tak mau berhenti memegang perutnya tersebut.

"this one can't stop touching my tummy," tulis Raisa.

Dalam foto, Hamish menunjukkan ekspresi gemas saat memegang perut Raisa.

Bahkan Hamish juga mengunggah foto saat dirinya memegang perut istrinya dengan ekspresi tersenyum cerah.