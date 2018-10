Ditanya Kapan Nikah? Via Vallen Jawab Hari Sabtu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama pedangdut Via Vallen kini semakin bersinar di belantika musik Indonesia.

Penyanyi yang namanya naik daun berkat membawakan lagu-lagu dangdut koplo itu, akhirnya menjawab rasa penasaran penggemar terkait rencana pernikahannya.

Hal itu termasuk waktu pernikahan Via Vallen.

Rencana pernikahan Via Vallen tersebut terungkap melalui Instagram Story wanita bernama asli Maulida Octavia itu.