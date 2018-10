Komikus Pencipta Karakter Deadpool Minta Sutradara Indonesia Timo Tjahjanto Garap Film Deadpool 3

The Night Comes For Us

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Komikus pencipta karakter Deadpool, Robert Liefeld, menginginkan sutradara film The Night Comes for Us, Timo Tjahjanto, mengarahkan film Deadpool yang dibintangi Ryan Reynolds.

Keinginannya itu ia ungkapkan melalui akun Twitter-nya, @robertliefeld.

"Beri Timo Tjahjanto modal untuk Deadpool 3!!!! Saya melihat masa depan film-film action dan itu TIMO TJAHJANTO!!," tulis Liefeld seperti dikutip Kompas.com, Selasa 23 Oktober 2018.

Jika tidak dengan Deadpool 3, Liefeld berharap paling tidak Timo bisa mendapat kesempatan untuk menyutradarai film solo Cable, salah satu karakter dalam film Deadpool 2 yang diperankan oleh aktor Josh Brolin.

"Bioskop Indonesia memberikan banyak pengaruh pada film laga di seluruh dunia. Beri para pembuat film ini IP komik besar untuk digarap. Bahkan film solo Cable di bawah kemudi @Timobros akan membuat gebrakan," tulisnya.

Liefeld mengaku terkesima dengan film The Night Comes for Us garapan Timo.

Ia memuji habis-habisan film yang dibintangi Iko Uwais dan Joe Taslim itu.

Liefeld menyebutnya spektakuler, berdarah-darah, dan inspiratif. " THE NIGHT COMES FOR US luar biasa !!!!!!!!! Satu-satunya koreografi laga laga terbaik dalam sejarah sinematik! Pertempuran terakhir itu sendiri !!! WHOA !! Para alumnus RAID bersatu di sini !! Brutal! Indah!," tulis Liefeld.

Baca: Setelah Ditunggu Lama, Akhirnya Film Iko Uwais Mile 22 Tayang Hari Ini di 4 Bioskop di Lampung Liefeld yang dikenal sebagai komikus kontroversial menambahkan bahwa ia khawatir film-film yang diadaptasi dari komik kehilangan taringnya karena tujuan komersil.

Ia takut film-film adaptasi komik menjadi hambar karena selalu mencari aman demi menjadi film keluarga. "Bayangkan bioskop film (adaptasi) komik saat ini TANPA film Logan atau Deadpool. Harus terus guncangkan! Tonton THE NIGHT COMES FOR US! Bayangkan itu adalah adaptasi komik! ," tulis Liefeld.

