PGN Sabet Dua Penghargaan Stevie Award 2018 di London

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LONDON - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyabet dua penghargaan kategori HR atau HCM dan kategori Annual Report pada Stevie Awards di London pekan ini.

Human Resources (HR) atau Human Capital Management (HCM) ini merupakan penghargaan untuk menilai segala inovasi SDM dalam hal penggunaan teknologi informasi terkini.

Di sisi ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah melakukan banyak pembenahan dan melaksanakan budaya kerja yang berbasis teknologi informasi dari tiap lini bisnis, hingga setiap divisi/satuan kerja.

“Kami telah mendapatkan satu kebanggaan lain dengan menerima penghargaan HCM pada ajang Stevie Awards 2018,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama dalam rilis, Selasa (23/10).

Ia menambahkan, PGN telah banyak melakukan inovasi dan perubahan dari sisi pengelolaan SDM. Berbagai strategi telah diimplementasikan dalam tahapan mulai dari tingkat paling bawah, menengah, hingga level pimpinan.

Kesemua strategi itu berujung kepada segi pelayanan, ekspansi bisnis, hingga kinerja perusahaan secara keuangan. Hal itu tergambarkan jelas dalam data pertumbuhan pelanggan, perluasan pasar, serta kinerja keuangan positif di beberapa periode.

Di sisi lain, selaku perusahaan milik negara, PGN senantiasa berupaya menjalankan GCG. Hal inipun diserap kepada pembangunan karakter SDM perusahaan.

Sebagai contoh, PGN mendapatkan banyak penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal implementasi sistem anti fraud dan anti korupsi.

Kualitas SDM PGN pun diakui dalam beberapa penghargaan yang telah diterima, sebagai contoh penghargaan The Best Competency Management and The Best of HC Index Effectiveness dari Dunamis (Indonesia Organization Services in Human Capital Study).

Pada kesempatan ini, lanjut Rachmat, penghargaan Stevie Awards 2018 semakin menegaskan kinerja perusahaan baik dari sisi manajemen SDM dan Annual Reports, telah berjalan optimal.

“Tugas kami ke depan, adalah mempertahankan dan melanjutkan kerja terbaik yang telah diraih ini,” tutup dia. (ana/*)