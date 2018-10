LIVE STREAMING Liga 1 Indonesia, Bhayangkara FC vs Arema FC. Ini Daftar Lengkap Pemainnya!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laga Bhayangkara FC Vs Arema FC dalam Liga 1 2018 pekan ke-27 akan dilaksanakan di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu (24/11/2018).

Pertandingan The Guardian Vs Singo Edan akan disiarkan oleh Tv One pukul 15.30 WIB.

Baca: LIVE STREAMING Liga 1 Indonesia di TV One, Bhayangkara FC vs Arema FC. Kick Off Jam 15.30 WIB

Anda juga bisa menyaksikan pertandingan tersebut melalui link live streaming berikut ini.

Diketahui, saat Bhayangkara FC berada di posisi ke-4 klasemen sementara dengan 42 poin.

Sementara Arema FC di posisi ke-10 klasemen sementara dengan perolehan 34 poin.

Baca: Hasil Akhir Arema FC vs Bali United, Skor 3-1

Dilansir TribunWow.com dari Liga-indonesia.id, inilah perkiraan susunan pemain Bhayangkara FC Vs Arema FC:

Bhayangkara FC (4-4-2)

Awan Setho Raharjo;

I Putu Gede Juni Antara, Indra Kahfi, Vladimir Vujovic, Alsan Sanda;

Muhammad Hargianto, Lee Yu-jun, Paulo Sergio, Adam Alis;

Eli Martins, Herman Dzumafo

Pelatih: Simon McMenemy

Cadangan: Wahyu Tri Nugroho, Jajang Mulyana, Muhammad Fatchu Rochman, Dany Saputra, Sani Rizki Fauzi, Marinus Wanewar, Wahyu Subo Seto



Arema FC (4-4-2)

Utam Rusdiana;

Alfin Tuasalamony, Hamka Hamzah, Arthur Cunha, Johan Ahmat Farizi;

Ricky Akbar Ohorella, Makan Konate, Jayus Hariono, Ridwan Tawainella;

Dendi Santoso, Dedik Setiawan