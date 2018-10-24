SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0
SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Timnas U-19 Indonesia untuk sementar unggul 1-0 atas Timnas U-19 Uni Emirat Arab.
Gol diciptakan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-23'.
Adapun untuk live streaming bisa disaksikan link di tautan di bawah ini.
Tim nasional (timnas) U-19 Indonesia bersua timnas U-19 Uni Emirat Arab (UEA) dalam laga terakhir Grup A Piala Asia U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Rabu (24/10/2018).
Laga tersebut merupakan pertandingan hidup mati bagi timnas U-19 Indonesia untuk bisa lolos ke babak perempat final Piala Asia U-19 2018.
Dalam laga tersebut tim asuhan Indra Sjafri wajib untuk menang, sedangkan timnas U-19 UEA hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa lolos.
Live Streaming Timnas U19 Indonesia vs UEA
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