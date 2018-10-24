SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0
FERI SETIAWAN/HARIAN SUPERBALL
Witan Sulaeman (tengah) selebrasi gol bersama Nurhidayat Haji Haris dan Egy Maulana Vikri. Timnas U-19 Indonesia menang 3-1 atas Timnas U-19 Taiwan dalam laga perdana Grup A Piala Asia (Piala AFC) U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018) malam WIB. 

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Timnas UEA, Witan Bikin Gol, Skor 1-0

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Timnas U-19 Indonesia untuk sementar unggul 1-0 atas Timnas U-19 Uni Emirat Arab.

Gol diciptakan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-23'.

Adapun untuk live streaming bisa disaksikan link di tautan di bawah ini.

LINK LIVE STREAMING 1

LINK LIVE STREAMING 2

LINK LIVE STREAMING 3

Tim nasional (timnas) U-19 Indonesia   bersua timnas U-19 Uni Emirat Arab (UEA) dalam laga terakhir Grup A Piala Asia U-19 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Rabu (24/10/2018).

 Laga tersebut merupakan pertandingan hidup mati bagi timnas U-19 Indonesia untuk bisa lolos ke babak perempat final Piala Asia U-19 2018.

Dalam laga tersebut tim asuhan Indra Sjafri wajib untuk menang, sedangkan timnas U-19 UEA hanya membutuhkan hasil seri untuk bisa lolos.

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Live Streaming Timnas U19 Indonesia vs UEA
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Editor: taryono
Sumber: Tribun Lampung
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