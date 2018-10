Stan Bank Indonesia KPw Lampung Sediakan Hadiah Menarik

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Stan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Lampung menghadirkan aktivitas menarik untuk pengunjung selama gelaran Lampung Fair 2018.

Salah satunya adalah games Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (Cikur) dengan berbagai hadiah menarik.



Staf/Kasir Bank Indonesia KPw Provinsi Lampung Ahmad Hilmi mengatakan, games cikur ini dikemas dalam beberapa permainan.

Pertama, games serupa Kuis Who Wants to Be A Millionaire dimana pengunjung diberi kesempatan selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan seputar Cikur. Adapula games Tebak Koin dan Tebak Uang Palsu.

"Untuk Tebak Koin ini pengunjung diminta menebak jumlah nominal koin dalam satu toples yang sudah disediakan. Pada akhir Lampung Fair nanti, akan ada 3 pemenang yang tebakannya paling mendekati dengan jumlah nominal yang ada," jelas dia saat ditemui di stan KPw BI Lampung, Selasa (23/10).



Hilmi menambahkan, games tersebut merupakan salah satu cara Bank Indonesia dalam menyosialisasikan mengenai Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah (Cikur) kepada masyarakat. Tak hanya itu saja, Bank Indonesia juga memberikan layanan informasi mengenai kebanksentralan termasuk mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang kini tengah gencar disosialisasikan kepada masyarakat.



Ditambahkan oleh Pegawai Bank Indonesia Unit Pengelolaan Uang Rupiah KPw Provinsi Lampung Hadien Fadhli, di stan KPw BI Lampung, pengunjung Lampung Fair juga dapat melakukan penukaran uang pecahan baru, uang rusak, uang tidak layak edar maupun uang palsu dan koin.



"Untuk layanan penukaran uang ini dilakukan hari Senin - Kamis pukul 15.00 - 17.00 gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan untuk layanan lainnya seperti informasi kebanksentralan dan lain-lain diberikan setiap hari," jelas dia. (ana)