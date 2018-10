Kapolres, Dandim dan Pemkab Way Kanan Cek Lokasi Penutupan Jembatan Way Umpu

Penutupan Jembatan Way Umpu

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Jembatan Way Umpu di KM 195 Tapal Batas Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan yang mengalami rusak parah, saat ini resmi ditutup dimana akan dilakukan perbaikan dengan dilakukan Pengecoran Jembatan, rencana perbaikan akan dilakukan pada hari ini Jumat tanggal 26 Oktober 2018.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro didampingi Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf Uchi Cambayong dan Pemkab Way Kanan terjun ke lapangan mengecek kesiapan personil dan petugas yang memperbaiki jembatan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan, kata Kapolres Way Kanan arus lalu lintas Jalan Lintas Tengah Sumatera Wilayah Hukum Polres Way Kanan akan ditutup total.

Sementara itu, Pengalihan arus lalu lintas kendaraan BUS dan Truck Barang yang berasal dari Palembang Sumatera Selatan menuju Lampung ataupun sebaliknya yang akan melintas di Wilayah Hukum Polres Way Kanan dialihkan ke Jalan Lintas Timur Sumatera dan Jalan Lintas Barat Sumatera .

Proses perbaikan yang akan memakan waktu sekitar 15 hari, satlantas Polres Way Kanan telah melakukan rekayasa pengalihan jalur.

Maka bagi kendaraan jenis Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan motor dari Way kanan menuju Tanjung karang atau sebaliknya dipersilakan melalui Jalur Alternatif yang digunakan hanya satu yakni melalui jalur Simpang Pule Kelurahan Blambangan Umpu atau Tugu Simpang Lima Jendral Riakudu menuju Kampung Sidoarjo, ” Ungkap AKBP Andy.

Terkait pengalihan jalur kendaraan ini, Polres Way Kanan mempersiapkan 3 posko pengamanan selama 24 jam berturut - turut sampai jembatan dapat digunakan kembali yaitu, Posko Simpang Lima, Posko Simpang Empat dan Posko KUD Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Pihaknya berharap kepada masyarakat benar – benar dapat merasakan keamanan dan nyaman saat melintas jalur alternatif, terkait kriminalitas lain menghindari kejadian yang tidak diinginkan, petugas dari Polres Way Kanan dibantu unsur TNI akan rutin melakukan patroli secara mobile di tiap titik-titik rawan yang akan dilalui pengguna jalan.