Berita Mancanegara - Korban Pemerkosaan Lahirkan 3 Bayi Kembar, 2 Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Seorang remaja korban pemerkosaan melahirkan bayi kembar tiga.

Remaja putri berusia 13 tahun tersebut awalnya tak mengira bahwa ia mengandung.

hamil. Bahkan meski perutnya telah membesar, ia sama sekali tak tahu bahwa ia tengah

Dilansir Tribun-Video dari DailyMail, ibu muda tersebut berinisial FLP.

FLP diperkosa oleh seorang pria yang menjual permen di pinggir jalan kota Momostenango, Guatemala.

Tiga bayi kembar yang dilahirkan FLP hanya memiliki berat masing-masing sekitar 1 kg.

Dua bayi tertuanya meninggal usai sebelumnya dilarikan ke unit gawat darurat.

Kini gadis tersebut berjuang merawat satu bayinya dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

FLP hidup bersama ibu dan tujuh saudara laki-lakinya di sebuah rumah yang terbuat dari papan.

Ia masih harus bolak-balik ke rumah sakit karena bayinya masih membutuhan perawatan intensif.

Observatory on Sexual and Reproductive Health of Guatemala (Osar) turut menyoroti kasus FLP.

Osar menyebut kasus FLP hanya salah satu dari 2.102 kehamilan yang melibatkan gadis berusia antara 10 hingga 14 tahun, antara Januari hingga Juli tahun ini di Guatemala.