Rahma Azhari Buka-bukaan Isu Selingkuh yang Diungkap Mantan Suami Nafa Urbach

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Artis peran Rahma Azhari santai menanggapi tuduhan bahwa ia adalah orang ketiga di rumah tangga Zack Lee dan Nafa Urbach.

Namun demikian, Rahma memberi klarifikasi bahwa ia bukanlah orang ketiga.

"Namanya juga netizen Indonesia, mana ada yang enggak nyinyir ya. Aku sih enggak ambil pusing sama apa yang mereka sebutkan.

Jadi pihak ketiga lah, aku bukan orang ketiga by the way, aku hanya teman," ujar Rahma saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).

Rahma mengakui, bahwa Zack Lee adalah mantan kekasihnya. Namun kini hubungan keduanya hanya sebatas teman.

"Dia memang mantan pacarku dari dulu kita berdua pacaran dari sama-sama masih muda. Cinta pertama gitu.

Tapi ya sudah gitu aja, aku enggak ada apa-apa, ya memang best friend. Apapun itu bukan masalah pernikahan," kata Rahma.

Menurut Rahma, hubungannya dengan mantan istri Zack, Nafa Urbach juga baik-baik saja.

"Aku sama Nafa baik-baik aja ya. Enggak ada masalah juga. Mungkin awal-awal saja kali ya.