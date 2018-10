Sempat Marah-marah, Ashanty Ungkap Firasat Buruk tentang Aurel Hermansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Bukan hanya foto berbikini Aurel Hermansyah yang menyulut amarah ibundanya, penyanyi Ashanty.

Beberapa waktu lalu, Ashanty juga pernah murka gara-gara Aurel meminta izin ke kelab malam dengan teman-temannya.

Baca: Ayahnya Meninggal, Ini Postingan Terbaru Arumi Bachsin

"Lagi umur segini tuh ya. Jadi waktu itu aku di situ lagi mau izin mau pergi, terus enggak boleh. Mau dugem, terus Bunda bilang 'Enggak usah pergi, di rumah aja'. Mungkin Bunda lagi feeling yang enggak enak," kata Aurel dalam wawancara di Studio Foto 7 Grande, Jakarta Barat, Jumat (26/10/2018).

Namun, karena posisinya ia sudah siap berangkat dan teman-temannya bahkan sudah menunggu di depan rumah, Aurel berkukuh tetap ingin pergi.

Aurel mencoba berargumen dengan ibundanya.

"Nangis-nangis sampai kayak orang kesurupan he he he. Makin sama gue makin 'enggak ada! Masuk kamar!' Padahal udah dandan cantik, temen-temennya udah nunggu di luar. Dia ngambek di kamar," ujar Ashanty sambil tertawa.

"Temen-temenku nungguin tuh di depan, disuruh pulang. Aduh, pokoknya waktu itu bener-bener marah segala macem. Tapi ya udah ujung-ujungnya 'bunda maaf' besok paginya he he he," timpal Aurel.

Ashanty menambahkan, ketika itu ia punya firasat kurang baik.

Baca: Ayahnya Meninggal, Akun IG Arumi Bachsin Banjir Ucapan Duka Cita

Karena itu, ia melarang Aurel ke kelab malam walaupun suaminya, Anang Hermansyah, mengizinkan. "Bapaknya 'okelah pergi'.

Tapi orangtua itu ada firasat. Takut ada orang dimasukin apa nanti, orang kan sekarang udah makin macem-macem, orang iseng-iseng kan. Aku bilang, 'hati-hati apalagi kamu anak perempuan' gitu. Makanya kita rada bawel sama dia," ujar Ashanty.

"Selalu 'temen-temenku semua boleh sama orangtuanya' selalu jadi perbandingan temen-temennya. Tapi kami selalu bilang, 'Kak, kalau feeling kita tuh enggak enak, jangan dipaksa'," katanya lagi.

"Jadi ya udah, sekarang kalau enggak boleh tuh berarti ada firasat yang jeleklah. Jadi ya udah oke," timpal Aurel.