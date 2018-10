Mewahnya Resepsi Pernikahan Keponakan Prabowo, Aryo Djojohadikusumo di Negeri Sakura

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Aryo Djojohadikusumo yang juga dikenal sebagai keponakan Prabowo Subianto, menyelenggarakan pesta resepsi pernikahan di Jepang.

Aryo adalah putra dari Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto.

Pesta di Jepang itu adalah "after party" pernikahan Aryo yang digelar pada bulan Agustus 2018 lalu.

Aryo menikah dengan wanita bernama Sachi Sophia pada 4 Agustus 2018, di Bali.

Pesta pernikahannya kala itu dihadiri sejumlah figur publik, antara lain Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto Djojohadikusumo; musisi yang kini menjadi politisi Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo; istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela.

Aryo juga mengunggah potret bahagianya dengan sang istri, di Instagram tak lama setelah ia menikah.

"Dalam hidup saya, menangis jarang saya lakukan.

Kali ini saya menangis bahagia karena akhirnya saya dapat merajut rumah tangga bersama belahan hati saya.

Sayangku, Sachi, yang sudah menemani, mengerti dan menerimaku sepenuh hati. I love you.

I promise myself to you, to carry you and our journey together. #IamMarried #BukanJombloLagi," tulis Aryo di keterangan foto pernikahan yang ia unggah pada 10 Agustus 2018 lalu.