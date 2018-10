Tradisi Pedang Pora Hingga Pecah Kendi Iringi Pisah Sambut Kapolres Way Kanan

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Prosesi pisah sambut Kapolres Way Kanan dari AKBP Doni Wahyudi, kepada AKBP Andy Siswantoro, diawali dengan memberikan kalungan kain tapis dan bunga oleh Polisi cilik Polres Way Kanan serta dilakukan tradisi pedang pora yang melibatkan para perwira menengah di halaman Polres Way Kanan, Sabtu (27/10/2018).

Setelah acara penyambutan, melakukan temu ramah dengan sejumlah pejabat utama Polres Way Kanan dan Kapolsek jajaran secara intern.

AKBP Doni Wahyudi memaparkan laporan satuan di aula adhi pradana kepada Kapolres yang baru AKBP Andy Siswantoro. acara pisah sambut dilanjutkan dilapangan apel polres way kanan.

Dihadapan para Pejabat Utama, para Kapolsek, Perwira, Brigadir dan PNS Polres Way Kanan, pada upacara welcome and farewell parade, AKBP Doni Wahyudi memberikan sambutan selamat datang dan bertugas di Polres Way Kanan kepada Kapolres yang baru AKBP Andy Siswantoro yang sebelumnya menjabat sebagai Gadik Madya 17 SPN Polda Lampung.

"Selamat bekerja semoga berhasil dalam menjalankan tugas, semoga tetap selalu amanah dalam setiap jabatan yang di sandang dan diharapakan akan lebih baik lagi baik dari sisi Kamtibmasnya, maupun dari sisi kerjasama lintas sektor yang selama ini sudah terjalin" paparnya.

Selanjutnya AKBP Doni Wahyudi telah bertugas selama 1 tahun 1 bulan di Polres Way Kanan, dan kini akan menjalani tugas baru sebagai Kapolres Lampung Barat juga menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan mengucapakan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya kepada seluruh masyarakat yang turut mendukung kepolisian dalam menjaga kamtibmas tetap kondusif .

Sementara itu, kepada kepada seluruh personil, siapapun pemimpinnya mempunyai seni dan gaya yang berbeda dalam memimpin karenanya dapat diikuti dan memberi dukung penuh di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru ini demi organisasi Polri khususnya Polres Way Kanan,” Ungkapnya.

Sementara Kapolres yang baru AKBP Andy Siswantoro mengatakan terkait dengan tugas barunya sebagai Kapolres Way Kanan AKBP Andi Siswantoro S.IK menerangkan , Dirinya akan meneruskan progam unggulan Kapolres yang lama, sepanjang kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Kapolres yang lama membawa kebaikan dan kemajuan di Polres Way Kanan,”ujar Kapolres Way Kanan .

Rangkain pisah sambut berakhir dengan pelepasan mantan Kapolres Way Kanan, ditandai dengan prosesi pecah kendi oleh AKBP Doni Wahyudi dimana prosesi pecah kendi itu mengandung makna filosopi, acara dilanjutkan prosesi upacara pedang pora pada prosesi itu, AKBP Doni bersama istri Ny. Erna Doni Wahyudi berjalan di bawah barisan Pedang Pora menuju pintu keluar Polres Way Kanan.

Selamat jalan dan semakin sukses, AKBP Doni Wahyudi sebagai Kapolres Lampung Barat terus menjaga semangat dalam menjalankan tugas melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat.