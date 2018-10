Adipati Audiensi di Kemehub, Tidaklanjuti Lanudad Gatot Soebroto Jadi Bandar Udara Komersil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID Way Kanan - Menindaklanjuti kunjungan kerja Menteri Perhubungan RI di Kabupaten Way Kanan Hari Sabtu lalu (27/10/2018) Perihal Lanudad Gatot Soebroto, Way Tuba, Way Kanan akan menjadi Bandar Udara Komersil, Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H.,M.M. melakukan audensi di Kantor Dirjen Perhubungan Udara di Kementerian Perhubungan RI Jakarta, Senin (29/10/2018).

Turut mendampingi Adipati, Dan Lanudad Gatot Soebroto, Dan Skuadron 12 Serbu, Kabag Logistik Pusperbad, Kadishub Provinsi Lampung, Kepala UPT Raden Inten II, Asisten II Setdakab Way Kanan, Kepala Bappeda Way Kanan serta Asisten II Setakab OKU Timur.

Edwin Bavur selaku Kabag Humas dan Protokol Setdakab Way Kanan menjelaskan bahwa Rombongan Adipati tidak dapat bertemu dengan Dirjen Perhubungan Udara dikarenakan musibah Lion Air di Kabupaten Karawang Jawa Barat.

“Rombangan Bapak Bupati diterima oleh Kabag Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan dikarenakan kejadian musibah pesawat Lion Air,” jelas Edwin.

Edwin menambahkan, meskipun tidak dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Udara, persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan perihal menjadikan Bandar Udara Gatot Seobroto tetap diproses.

Beliau juga menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyampaikan surat ke KASAD terkait percepatan pengoperasiolan Lanudad, Kementerian Perhubungan juga akan segera membentuk Tim Kecil melibatkan Direktorat Navigasi, Otoritas Bandara dan Bandar Udara.

“Setelah selesai Verifikasi kesiapan Lanudad, maka langkah selanjutnya adalah melakukan MoU masing-masing pihak terkait, yaitu Pemda, TNI AD dan Kemenhub.” Ungkapnya.

Ditempat terpisah rombongan Pemerintah Kabupaten Way Kanan menemui Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, membicarakan berbagai hal diantaranya perihal Angkutan Truk Batu Bara, Jembatan Putus di Way Umpu, dan pembangunan dry port.

Pertemuan itu juga sekaligus membahas permintaan pengadaan Bus Sekolah, penerangan jalan nasional dari SP-4 hingga Blambangan Umpu, serta kesediaan Bus Damri yang nantinya untuk melayani angkutan dari Lanudad Gatot Seobroto.