Bukan Istrinya, Malah Model Cantik Ini yang Jenguk Vicky Prasetyo Saat Dirawat di RS

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vicky Prasetyo tengah mengalami masalah kesehatan.

Sosok yang baru menjalani proses cerai dengan Angel Lelga itu jatuh sakit.

Konin, ia mengalami kelelahan yang berujung pada penurunan kondisi tubuh.

Vicky pun harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat inap. Baca: Pilih Gambar Burung yang Kamu Sukai, Hasilnya Bisa Ungkap Karakter Rahasiamu

Ia juga terlihat dijenguk oleh anak-anaknya di rumah sakit.

Namun, sosok Angel belum kelihatan menjenguk Vicky.

Malahan, Vicky terlihat dijenguk oleh seorang model seksi bernama Genne Livie.

Hal ini terlihat dari foto yang diunggah Genne di akun Instagramnya.

Dalam foto tersebut, Vicky terlihat duduk di ranjang rumah sakit.

Masih ada selang infus yang terpasang.

"Jenguk bosquuu. Get well soon... Speedy recovery @vickyprasetyo777," tulis Genne.