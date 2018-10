Kapolres Way Kanan Bersama Kelompok Pemuda Hadiri Upacara Hari Sumpah Pemuda

Pemda Kabupaten Way Kanan gelar upacara peringatan hari sumpah pemuda ke 90 tahun 2018 di Lapangan Pemda Kabupaten Way Kanan, Senin (29/10)

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Pemda Kabupaten Way Kanan gelar upacara peringatan hari sumpah pemuda ke 90 tahun 2018 di Lapangan Pemda Kabupaten Way Kanan, Senin (29/10)

Dihadiri oleh Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro bersama Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony , Dandim 0427 Way Kanan Letkol Inf. Uchy Cambayong, PJU Polres Way Kanan, Ketua DPRD Way Kanan, Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Sekretaris Daerah Kabupaten, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Staf, Organisasi Wanita dan peserta upacara yang terdiri dari TNI, Polri, Instansi Pemerintah Daerah, Kelompok Pemuda se Kabupaten Way Kanan serta pelajar.

Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony bertindak sebagai Inspektur upacara membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, bahwa Hari Sumpah Pemuda ke-90 ini mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia.

Pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatid, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Revolusi mental yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, lanjut Wakil Bupati penerima penghargaan Satya Lencana 30 Tahun dari Presiden tahun 2010 itu, amatlah relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan Bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia.

Demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu, berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad, dan cita-cita, pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia”, tutup Wakil Bupati Edward Antony.

Masih ditempat sama, AKBP Andy Siswantoro mengharapkan para pemuda khususnya di wilayah Kabupaten Way Kanan melahirkan ide – ide kreatif untuk meraih prestasi dan cita-cita setingginya guna mengharumkan nama pemuda Indonesia.

“Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, buat agar pengorbanan para pahlawan dari golongan pemuda tidak sia-sia dalam menyongsong masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju.

Seperti apa yang telah disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga pesatnya perkembangan teknologi informasi, lanjutnya, ibarat dua mata pisau.

Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi, sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing.

Namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari hoax, hate speech, pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya, apabila kaum muda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan serta kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara, ” sambungnya.