Maia Estianty Lepas Status Janda Setelah Dinikahi Irwan Mussry, Al Ghazali Unggah Foto Menyentuh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Maia Estianty kini melepas status janda setelah resmi menjadi istri pengusaha Irwan Mussry

Akad nikah pernikahan Maia dan Irwan Mussry digelar di Masjid Tokyo Camii & Turkish Culture Center dekat Stasiun Yoyogi Uehara Tokyo, Senin (29/10/2018) pukul 10.30 waktu Jepang.

Tribunnews sempat menyaksikan prosesi akad nikah Maia Estiantydan Irwan Mussry, namun dilarang mengambil foto prosesi akad nikah Maia dan Irwan oleh Humas KBRI Tokyo.

Pihak Maia Estianty pun belum memberikan keterangan resmi perihal berita pernikahannya ini. Al Ghazali menuliskan harapannya untuk sang ibunda,

Namun, pada Senin (29/10/2018) Al Ghazali yang tak lain adalah anak sulung Maia Estianty mengunggah foto masa kecilnya dengan sang bunda.

Menariknya, di kolom caption Al Ghazali turut memberikan ucapan khusus untuk Maia Estianty.

"I love you so much bunda

I wish you all the happiness for your new chapter in your life. ????????," tulis Al Ghazali dalam unggahan instagramnya pada Senin 29 Oktober 2018

Dalam foto yang ia unggah terlihat Maia Estianty memeluk mesra putra sulungnya saat masih kecil.

Ucapan selamat dari Al Ghazali ini makin menguatkan isu pernikahan Maia Estianty dengan Irwan Mussry.

Meskipun tidak memberikan konfirmasi secara pasti, Maia Estianty sepertinya ingin memberikan kejutan dengan mengunggah momen-momen pentingnya itu di akun instagramnya.

Tiga unggahan pertama tampak foto dua kaki, laki-laki dan perempuan dengan tulisan 'The Start of New Journey'.