BREAKING NEWS - Polres Way Kanan Apel Gelar Pasukan Ops Zebra Krakatau 2018

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Meski masih diguyur hujan bertempat di Lapangan apel Polres Way Kanan tidak menghalangi peserta upacara dalam melaksanakan gelar pasukan dalam rangka “Operasi Zebra Krakatau” tahun 2018, Selasa (30/10/18).

Apel gelar pasukan ini dilaksanakan dalam rangka mengawali pelaksanaan operasi zebra tahun 2018 yang akan digelar mulai tanggal 30 oktober hingga november 2018 di seluruh polda.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro menjadi Inspektur Upacara sebelum melakukan penyematan pita tanda operasi terhadap perwakilan gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP yang melakukan pemeriksaan pasukan.

Guna mengetahui sejauhmana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Selain Kapolres Way Kanan Andi Siswantoro, turut hadir dalam Gelar Operasi Zebra Krakatau 2018 Danlanudad Gatot Soebroto Way Kanan Letkol Cpn. Yusuf Hidayat, Dandim 0427 Way Kanan Letkol Uchi Cambayong, Pejabat Utama Polres Way Kanan, Kasat Pol PP , Forkopimda, para Kapolsek Jajaran dan anggota Polres Way Kanan.

Pelaksanaan Operasi Zebra Krakatau 2018 sendiri ditujukan sebagai upaya penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, "Stop pelanggaran, Stop kecelakaan, Keselamatan untuk kemanusian."

Kapolres Way Kanan dalam amanat Kakorlantas Polri yang dibacakannya menyebutkan bahwa Kita menyadari, bahwa dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tersebut tidak bisa berdiam diri.

Melainkan wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya. dalam hal ini menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara Kamseltibcarlantas.

Guna mengatasi permasalahan lalu lintas tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan situasi kamseltibcar lantas dengan memberdayakan seluruh stakeholder, supaya dapat diambil langkah yang komprehensif dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dengan tuntas.

Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi bersama antar instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam membina dan memelihara kamseltibcar lantas, sehingga tercipta keterpaduan langkah yang dapat menunjang pelaksanaan tugas.

Sementara itu, ada beberapa prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran operasi zebra krakatau tahun 2018 karena berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi menggunakan Handphone.

Pengemudi melawan arus, pengemudi Sepeda Motor berboncengan lebih dari satu, pengemudi di bawah Umur, pengemudi dan penumpang sepeda Motor tidak menggunakan helm SNI, pengemudi kendaraan bermotor menggunakan narkoba atau mabuk dan pengemudi berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan.