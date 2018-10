Coca-Cola Amatil Indonesia Dukung Gerakan Bersih Pantai dan Laut 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BALI - Coca-Cola Amatil Indonesia mendukung Gerakan Bersih Pantai dan Laut di Bali yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Gerakan yang bertujuan menjaga kelestarian pantai dan laut tersebut juga didukung oleh The Coca-Cola System di Indonesia yaitu Coca-Cola Amatil Indonesia (Amatil Indonesia) dan Coca-Cola Indonesia (CCI).

Baca: Andri Wiranofa, Jaksa Kasus Ahok Terdaftar di Penumpang Lion Air JT 610 yang Jatuh di Laut Karawang

Dukungan ini merupakan bagian dari aspirasi World Without Waste (Dunia Tanpa Sampah), sebuah komitmen yang fokus pada siklus hidup kemasan yang dipakai, mulai dari perancangan hingga penggunaan daur ulangnya.

“Menjaga kelestarian lingkungan merupakan salah satu pilar keberlanjutan perusahaan kami. Oleh karena itu, sejak Coca-Cola Amatil memasuki pasar Indonesia pada tahun 1992, berbagai kegiatan terkait lingkungan telah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia,” jelas Lucia Karina, Direktur Public Affairs, Communications and Sustainability Coca-Cola Amatil Indonesia, dalam rilis, Senin (29/10).

Baca: Dua Hari Sebelum Lion Air JT 610 Jatuh, Pramugari Citra Minta Ibunya Beli Kasur Baru

Ia menambahkan, Bali Beach Clean Up merupakan salah satu program lingkungan yang diinisiasi dan telah berjalan sejak tahun 2007 di lima pantai di Bali, yaitu Kuta, Seminyak, Jimbaran, Legian dan Kedonganan, secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui program tersebut, pengumpulan sampah dan pembersihan 9,7 km pantai dilaksanakan setiap hari sepanjang tahun, bekerja sama dengan masyarakat pantai tersebut.

Program Bali Beach Clean Up ini juga berhasil menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat, dan membantu menyelamatkan jutaan tukik sebagai bagian dari konservasi penyu.

"Selain program Bali Beach Clean Up, kami juga berkomitmen untuk mengurangi sampah di fasilitas manufaktur kami dan mendukung berbagai inisiatif masyarakat untuk mengelola sampah dengan benar. Dukungan Coca-Cola Amatil Indonesia diwujudkan dalam bentuk kegiatan bersih-bersih, pelatihan dan lain-lain," imbuh dia.

Lebih lanjut, Coca-Cola Amatil Indonesia dan Coca-Cola Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah menjadi bagian dari Gerakan Bersih Pantai dan Laut, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Ditambahkan Director of Supplier Sustainability The Coca-Cola Company, Ben R. Jordan, sesuai dengan visi World Without Waste, The Coca-Cola Company fokus terdapat pengumpulan (collect) dari sampah plastik dan kemudian mendaur ulang agar sampah plastik memiliki lebih dari satu kehidupan.

"Kegiatan yang dalam program Gerakan Bersih Pantai & Laut dan Bali Beach Clean Up merupakan bagian dari aksi nyata untuk pengumpulan sampah plastik di pantai Bali, Indonesia," jelas dia. (ana/*)