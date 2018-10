Hingga Selasa Petang 34 Kantong Jenazah Sudah Diangkut dari Perairan Karawang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sebanyak 34 kantong jenazah berisi potongan tubuh diduga penumpang pesawat Lion Air JT 610 telah diangkut dari perairan Karawang ke Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok hingga Selasa (30/10/2018) petang pukul 17.40 WIB.

Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi menyatakan, jumlah kantong jenazah bertambah sepuluh kantong sejak perkembangan terakhir pada Selasa siang.

"Tadi siang ditambah lagi dua kantong jenazah, ini sekarang sedang on the way dari Tanjung Karang ini 8 kantong jenazah jadi 24 tambah 2 tambah 8 ada 34," kata Syaugi di Dermaga JICT 2, Selasa sore.

Pantauan Kompas.com, sepuluh kantong yang dimaksud Syaugi telah tiba di Dermaga JICT melalui enam kapal berbeda yaitu KP Kutilang, kapal RIB KPLP, KP Sepa, KP Karya, KNP 348, dan KNP 356.

Sepuluh kantong tersebut seluruhnya berisi potongan tubuh, sedangkan ada delapan kantong lainnya yang berisi serpihan pesawat.

Adapun sepuluh kantong berisi jenazah berisi potongan tubuh itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri di Kramatjati untuk diidentifikasi.

Sementara, serpihan pesawat disimpan di Dermaga JICT 2. Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Senin pagi.

Pesawat itu mengangkut 178 orang dewasa, 1 anak, 2 bayi, serta 2 pilot dan 6 awak pesawat lainnya.

