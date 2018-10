Polres Way Kanan Gelar Upacara Pemakaman Briptu Rendi Oktora di Bandar Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain menjadi Inspektur Upacara pada acara pemakaman Briptu Rendi Oktora yang beralamat di Jalan Palang Besi Gang Air Tabu, Bandar Lampung, Selasa (30/10/18).

Briptu Rendi Oktora merupakan salah satu anggota terbaik di Polres Way Kanan. Selama menjadi bhabikamtibmas, almarhum tidak pernah mengeluh akan penyakitnya.

Namun setelah berjuang melawan sakit yang diderita ternyata tuhan berkendak lain sehingga pada Senin (29/10/ 2018) sekira pukul 22.00 WIB di RSUDAM Briptu Rendi Wafat.

Turut hadir dalam acara pemakaman Almarhum, Ketua Cabang Bhayangkari Way Kanan Dr Dina Andy Siswantoro, Kabag Sumda Kompol Andri Yulianto, Kapolsek Blambangan Umpu, Kompol Fery Anda Eka Putra serta segenap personel jajaran Resor Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Waka Polres Way Kanan, Kompol Vicky Dzulkarnain mengatakan, kami keluarga besar Polres Way Kanan turut berduka cita atas wafatnya Briptu Rendi.

Selain itu, upacara pemakaman ini dilaksanakan sebagai penghormatan terakhir atas jasa, pengabdian dan pengorbanan almarhum kepada Bangsa dan Negara melalui Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Semoga jalan Darma Bhakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat semestinya di Alam Baqa dan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan dan ketabahan amin,"imbuh Waka Polres Way Kanan.