Adipati hadiri peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2018

Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN -Bupati Raden Adipati surya membuka hari peringatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) Tahun 2018 bertempat di Kp. Bandar Sari. Kec. Way Tuba, pada Rabu (31/10/2018).

dalam sambutannya menggunakan bahasa Lampung Way Kanan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Way Kanan Nomor: 060/59/1-II/WK/2017 tanggal 25 April 2017 tentang Ketentuan Pengunaan Bahasa Lampung Way Kanan maka setiap Hari Rabu sebagai bentuk pelestarian Bahasa Daerah.

Way Kanan (Istimewa)

Beliau mengapresiasi terselenggaranya “Bulan Kesehatan Gigi Nasional” karena hal ini sangat relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif.

"Program ini Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi." ungkap Adipati

Beliau menambahkan bahwa semua hal tersebut dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dan dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.

Lebih lanjut Adipati menjelaskan bahwa cara yang sangat sederhana untuk mencegah penyakit gigi yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan pada usia berapa saja adalah dengan menyikat gigi. hasil Riskesdas 2007 melaporkan sebagian besar penduduk berperilaku menyikat gigi setiap hari, namun perilaku yang benar baru mencapai 7%.

Beliau memaparkan bahwa temuan selanjutnya yang mendukung adalah angka keperawatan yang sangat rendah, terjadinya keterlambatan perawatan yang tinggi, dan kerusakan gigi sebagian besar sehingga berakhir dengan pencabutan.

"Oleh karena itu melalui kegiatan pada hari ini, saya berharap dapat menambah pengetahuan, serta mampu merubah perilaku masyarakat Way Kanan khususnya siswa siwi Sekolah Dasar dalam hal pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut." Ungkapnya. RLS