Resmi Menikah dengan Irwan Mussry, Maia Estianty Dapat Ucapan Selamat dari Calon Menantu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan Maia Estianty membawa kebahagiaan bagi banyak orang.

Marsha Aruan, kekasih putra kedua Maia pun berikan ucapan selamat yang manis.

Pernikahan Maia Estianty yang digelar di Tokyo Jepang pada Senin (29/10/2018) membawa kebahagiaan bagi banyak pihak.

Baca: Cewek Cantik Ini Rela Peluk Kuda Demi Bangun Chemistry dengan Tunggangannya

Marsha Aruan, kekasih El Rumi, putra kedua Maia, pun tak ketinggalan memberi ucapan selamat.

Marsha Aruan menyebut Maia dengan panggilan 'Bunda'.

Marsha memberi selamat dan mendoakan untuk kebahagiaan di fase kehidupan baru ini.

El Rumi, Maia Estianty, Marsha Aruan (Instagram/ aruanmarsha)

Selamat menempuh hidup baru Bunda @maiaestiantyreal (emoji)

Congratulations on the start of something beautifulll!!

Wishing you a lifetime of love and happiness (emoji)

Netter pun berkomentar :

Baca: Denny Cagur Pernah Tinggal di Kontrakan, Begini Penampakannya