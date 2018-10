Setelah Maia Estianty, Giliran Irwan Mussry Unggah Foto Keluarga Baru Keduanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suami dari Maia Estianty, Irwan Mussry akhirnya unggah foto berdua dengan sang istri, kecantikan Maia curi perhatian!

Setelah berbagai kabar mengenai hubungannya dengan Maia Estianty, akhirnya kini Irwan Mussry buka-bukaan.

Tak hanya Maia saja yang mengunggah foto kebersamaan mereka, namun kini giliran sang suami.

Irwan terlihat mengunggah foto terbarunya bersama Maia usai resmi menikah pada Senin (29/10/2018).

Dalam postingan terbaru Irwan di Instagram, Rabu (31/10/2018), ia terlihat menunjukkan foto berpose bersama sang istri.

Maia terlihat cantik dalam balutan gaun berwarna putih.

Senyum kebahagiaan terpancar jelas di wajah pasangan suami istri itu.

Irwan pun membubuhkan caption yang mengucap rasa syukur dan ucapan terima kasih.

"My sincerest thank you for all the warm wishes and kind prayers. May Allah SWT bless us all," tulisnya.