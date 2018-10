Way Kanan Terima Penghargaan dari LKPP Award 100% e-procurement Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID WAY KANAN - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan penghargaan National procurement Award kepada Kabupaten Way Kanan dengan Kategori Komitmen 100% e- procurement berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e- procurement.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP DR. Agus Prabowo didampingi Deputi LKPP Sarah Sadiqa yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Saipul berlangsung di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Selasa (30/10/2018).

Kegiatan itu juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian, Sekda Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Pengadaan Indonesia dan lainnya.

Edwin Bavur Kabag Humas Pemkab Way kanan memastikan bahwa acara yang berbarengan degan Rapat Koordinasi Nasional pengadaan barang dan jasa itu, Kabupaten Way Kanan merupakan satu-satunya kabupaten/kota diprovinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan 100 Persen e-procurement pengadaan barang dan jasa dari LKPP.

Penghargaan tersebut diraih atas dukungan penuh pemerintah Daerah Kabupaten terhadap layanan pengadaan untuk peningkatan kematangan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal itu dinilai penting karena pengadaan barang dan jasa Pemerintah sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan Nasional khususnya dibumi Ramik Ragom dalam meningkatkan pelayanan publik.

Melalui Pesan singkatnya Sekdakab Way Kanan Saipul mengatakan keberhasilan Way kanan meraih Award ini berkat Dukungan seluruh Elemen yang ada di Way kanan.

" Terimakasih atas dukungan seluruh Elemen yang ada di Way Kanan sehingga kita mendapatkan award ini." Kata Sekda Singkat.