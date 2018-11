Dipuji Cantik oleh Aktor Ganteng Korea Ini, Presenter Ayu Dewi Sampai Jatuh Tersungkur. Syok!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktor Korea Selatan Cha Eun Woo tampil memeriahkan acara Indonesian Television Awards 2018 atau ITA Awards 2018 yang dihelat Rabu (31/10/2018) malam hingga (1/11/2018) dini hari.

Acara ini juga ditayangkan serentak di sejumlah stasiun televisi Indonesia.

Baca: Umumkan Kabar Kesedihan, Akun Ayu Dewi Banjir Ucapan Doa dan Semangat

Di dalam sebuah segmen, Cha Eun Woo didampingi presenter Ayu Dewi untuk maju di atas panggung.

Tak mau melewatkan kesempatan tersebut, Ayu Dewi pun mengobrol singkat dengan Cha Eun Woo.

Ia bahkan sempat dipuji Eun Woo sangat cantik.

"Naneun yeppeo? (Aku cantik?)" tanya Ayu Dewi.

"oh you are so beautiful (kamu sangat cantik)," balas Cha Eun Woo.

Pernyataan pemain film 'My ID is Gangnam Beauty' itu membuat Ayu Dewi syok dan langsung jatuh.

Ia tersungkur di lantai dan kemudian Cha Eun Woo menolongnya.

Baca: Suami Blak-blakan Mulai Jatuh Cinta Sejak Kejadian Tragis yang Menimpa Ayu Dewi

Setelahnya Ayu Dewi menanyakan pendapat Cha Eun Woo tentang Indonesia.