Adipati Hadiri Pisah Sambut Kapolres Way Kanan dan Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

TRIBUNLAMPUNGCO.ID WAY KANAN - Bupati Raden Adipati Surya hadiri Pisah Sambut Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Way Kanan dari Doni Wahyudi, S.IK kepada AKBP. Andy Siswantoro, S.IK, dirangkaikan dengan Pisah Sambut Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dari Drs. Aminuddin kepada Yopy Asbandi Aziz,S.Ag, MH di GSG Way Kanan pada Jumat (2/10/2018)

Adipati Surya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Way Kanan telah berdiri lebih dari 19 tahun yang lalu, tepatnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, bersamaan dengan Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Metro.

Belaiu menambahkan jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan tahun 2015 berjumlah 432.914 jiwa, dengan penduduk miskin sebanyak 14.61% (63.091 jiwa), dan IPM 68,15, serta PDRB perkapita mencapai Rp.23.210.000,- dengan distribusi penduduk di setiap wilayah kampung/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Way Kanan juga bervariasi.

"Dinamika kependudukan tersebut, selain menjadi kekuatan dan sumber daya pembangunan, juga dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. " ungkapnya.

Adipati menambahkan, Ekses negatif yang berpotensi terjadi, apabila fenomena peningkatan jumlah penduduk tersebut, tidak d antisipasi dan kelola dengan baik adalah terjadinya alih fungsi lahan secara tidak terkendali; meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan; meningkatnya angka kriminalitas; tumbuhnya kawasan kumuh, dan lain sebagainya.

Kondisi tersebut merupakan tantangan dan peluang dalam mempercepat pembangunan, sesuai Visi Daerah yaitu “Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021”. dengan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur;

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastrukur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;

3. Mempersiapkan Sumberdaya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda;

4. Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;

5. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif,

6. Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Way Kanan dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku bangsa.

"Masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat hidup berampingan secara damai. meski dengan beragam suku bangsa dengan adat istiadat dan agama berbeda. Kententeraman tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dan instansi vertikal." Ungkap Adipati.

Beliau mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Way Kanan kepada AKBP. Andy Siswantoro, S.IK dan Yopy Asbandi Aziz, S.Ag, MH.

Selain itu Adipati juga mengapresiasi AKBP. Doni Wahyudi dan S.IK Drs. Aminuddin atas pengabdiannya dimana selama ini, dimana telah mampu menjalin hubungan baik dan harmonis dengan Pemerintah Daerah juga dengan lembaga lainnya.