Lama Tak Terdengar Usai Bercerai dengan Taqy Malik, Salmafina Sunan Terciduk Makan Bareng Cowok Bule

Hal itu terkait beredarnya foto di akun gosip Instagram yang memperlihatkan dirinya bersama seorang bule.

Mereka diketahui sedang menikmati makan malam.

Ada beberapa foto tersaji.

Salmafina dan si bule terlihat sedang dalam obrolan serius.

Salmafina Sunan pun menyadari dirinya menjadi bahan omongan netizen.

Ia pun langsung memberikan klarifikasi.

"Hello everyone"

"I would like to clarify regarding things that you might already have seen on Lambe Turah about me"

"It was depicted that I was on some sort of romantic date"

"That is not the case"