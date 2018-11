Tayang Perdana & Diputar di 4 Bioskop Lampung, Inilah 4 Negeri 'The Nutcracker and The Four Realms'

(Dari kiri) Aktris Mackenzie Foy (Clara) dan Keira Knightley (Sugar Plum) dalam film The Nutcracker and the Four Realms (2018).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Disney kembali mengajak penonton ke sebuah kisah petualangan fantasi lewat 'The Nutcracker and The Four Realms'.

Film ini menghadirkan visual menakjubkan dengan latar belakang tempat yang megah dan warna-warni.

Mulai hari ini, film 'The Nutcracker and The Four Realms' tayang di bioskop Tanah Air.

Untuk di Lampung, film ini tayang di empat bioskop yakni di Boemi kedaton XXI, Malkartini XXI, Centra 21, dan CGV Transmart Lampung.

"Kami menekankan pada visual yang terlihat nyata, dengan set besar yang dibangun di Pinewood Studios. Menonjolkan rincian di setiap empat dunia yang menakjubkan," kata desainer produksi Guy Hendrix Dyas, seperti dilansir Independent, Kamis (1/11/2018).

Empat dunia itu meliputi Negeri Permen (Land of Sweets), Negeri Kepingan Salju (Land of Snowflakes), Negeri Bunga (Land of Flowers) dan Alam Keempat (Fourth Realm).

Berikut gambaran masing-masing negeri ajaib di The Nutcracker and The Four Realms:

Film The Nutcracker and The Four Realms tayang di bioskop Indonesia mulai 2 November 2018. (Walt Disney)

1. Land of Sweets

Dari permen kapas, permen karet, nougat, cokelat hingga roti jahe. Negeri ini semacam surga bagi para pecinta makanan manis.

Tempat ini dibaluti berbagai macam makanan manis, seperti rumah terbuat dari kue jahe, ubin dilapisi cokelat, nougat untuk dinding, dan pohon-pohon permen.