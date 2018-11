Dibilang Sombong oleh Sesama YouTuber, Atta Halilintar Buka Suara, Lihat Video Berikut Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Atta Halilintar akhir-akhir ini tengah menjadi bahan pembicaraan lantaran banyak roasting atau bully yang diarahkan kepadanya.

Ia pun juga kerap dinilai sombong oleh beberapa pihak, bahkan oleh sesama YouTuber.

Dalam unggahan video Deddy Corbuzier pada Jumat (2/11/2018), Atta Halilintar ditanyai soal tanggapannya terhadap roasting atau cemoohan dari orang-orang untuknya.

Pada video berjudul "DIA KING OF YOUTUBE?!- ATTA HALILINTAR VS ME part 2. ( DEBAT KUSIR 2.0)" Atta Halilintar menegaskan jika memang dia memiliki kesalahan, dia pun akan meminta maaf.