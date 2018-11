Live Streaming Beinsport 3 Chelsea vs Crystal Palace Mulai Pukul 23.00 WIB, Cara Nonton Via HP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Saksikan live streaming Chelsea vs Crystal Palace dengan cara di bawah ini. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 11 malam ini akan mempertemukan Chelsea vs Crystal Palace. Pertandingan Chelsea vs Crystal Palacelive Beinsport 3 akan dimulai pada Minggu (4/11/2018) pukul 23.00 Wib.

Chelsea vs Crystal Palace disiarkan langsung (live) Beinsport 3. Live Streaming Chelsea vs Crystal Palace juga dapat ditonton secara Live Streaming di beIN Sport 3 serta di situs penyedia live streaming lainnya.

Bagi pengguna Telkomsel, Anda dapat menyaksikan Live Streaming Chelsea vs Crystal Palace via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

MAXStream, video portal milik Telkomsel, kini menawarkan layanan live streaming liga-liga besar yang bekerja sama dengan beIN Sports.

Ada beberapa pertandingan di beIN Sports yang bisa diakses langsung menggunakan ponsel.

Berikut adalah cara Live Streaming Chelsea vs Crystal Palace pukul 23.00 WIB, Minggu (4/11/2018) :

Pertama:

1. Pengguna Telkomsel mengunduh/ Download Aplikasi MAXstream di Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS.

2. Membuat akun di MAXstream

3. Klik tombol "Daftar/Sign Up".

4. Masukkan nomor telepon.

5. Masukkan kode verifikasi yang akan diterima melalui SMS ke nomor telepon yang didaftarkan.

6. Klik tombol "Verifikasi".

7. Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman utama.

Kedua:

1. Buka aplikasi MAXstream.

2. Register/Login di MAXstream.

3. Anda harus memiliki paket internet bulanan Telkomsel

4. Pilih Channel Premium yang diinginkan.

5. Klik "Play".

6. Konten Channel Premium akan otomatis tersedia untuk ditonton.