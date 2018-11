Sunan Kalijaga Ancam Lapor Polisi jika Salmafina Sunan Tak Segera Pulang ke Rumah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Salmafina Sunan dikabarkan tak pulang ke rumah, hingga membuat sang ayah, Sunan Kalijaga panik.

Hal itu terungkap dari postingan Salmafina yang dikomentari Sunan Kalijaga, Minggu (3/11).

"Tidak perlu posting foto kalau masih ada rasa kangen dengan kami! @salmafinasunan kamu tau jalan pulang ke rumah, kami tunggu segera,"

"We miss you @salmafinasunan"

"Kami sebagai orangtua berusaha maksimal memberikan @salmafinasunan yang terbaik semenjak masih ada di dalam kandungan hingga detik ini. Jangan pernah @salmafina lupakan, apapun yang terjadi esok kepada kita,"

"Ayah ingatkan kamu untuk segera menghubungi ayah!"

"Segera hubungi ayah. Atau kamu ayah anggap hilang dan lapor Polisi," demikian adalah komentar-komentar yang ditulis oleh Sunan Kalijaga di postingan putrinya.

Salmafina Sunan Tak Pulang Rumah (TRIBUN JATENG)

Sedangkan di postingan Instagram Sunan Kalikjaga, pengacara kondang itu mengunggah peringatannya pada Minggu (1/11).

"Warning for you. Stay away from my daughter. (Peringatan untukmu, menjauh dari anak perempuanku)," tulis Sunan.