VIDEO - Make up yang Cocok untuk Gaun Pengantin Internasional

Laporan Live Streaming Reporter Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Gaun pengantin internasional banyak dipilih wanita yang hendak menikah karena dianggap memiliki kesan modern. Agar kesan modern itu makin kelihatan, wanita harus tau bagaimana make up, tatanan rambut, dan hijab yang cocok dengan gaun itu.

MUA Lampung Ina Yustina mengatakan, make up yang cocok dengan gaun itu adalah flawless make up. Saat mengaplikasikan flawless make up, eyeshadow tidak harus menggunakan yang tajam.

Bisa gunakan warna coklat. Setelah itu gunakan eyeliner dan dua lapis bulu mata supaya terlihat lentik.

Untuk blush on, pilih warna yang tidak terlalu mencolok, seperti warna peach. Kemudian untuk lipstik gunakan warna peach, nude, atau pink muda. Menurut Ina, kesalahan yang sering dilakukan saat make up menggunakan lipstik warna merah. Padahal warna itu kurang cocok.

"Tapi kami sebagai MUA ikuti saja apa yang diinginkan klien. Kalau memang klien ingin menggunakan lipstik warna merah dan dia bisa merasa percaya diri, ya kami akan aplikasikan warna itu ke bibirnya," kata pemilik akun @inaura_bersolek itu.

Mengenai tatanan rambutnya, menurut Ina yang paling cocok adalah bridal top style. Tatanan rambut itu bisa dipercantik dengan aksesoris berupa slayer putih yang terbuat dari tile. Bisa juga menggunakan hair peace atau mahkota.

Bagi yang berhijab tinggal dipilih hijab yang cocok dengan gaun pengantin internasionalnya. Tapi yang harus diingat, gaun itu harus dipadu padankan dengan manset yang warnanya sesuai.

Tujuannya supaya gaunnya lebih terlihat tertutup. Sepengetahuan Ina gaun pengantin internasional kebanyakan modelnya terbuka pada bagian dada. (*)

Sumber: Facebook Tribun Lampung



Videografer: Okta Kusuma Jatha