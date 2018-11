Akan Berlaga di Miss Supranational 2018 Polandia, Wilda Octaviana Situngkir Bawa Gaun Berbahan Tapis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Puteri lndonesia Pariwisata 2018, Wilda Octaviana Situngkir yang juga menyandang gelar Miss Supranational Indonesia 2018, akan mewakili Indonesia di kontes kecantikan Miss Supranational 2018.

Ajang kecantikan internasional tersebut akan berlangsung di Polandia, pada 7 Desember 2018 mendatang.

Baca: Nadine Alexandra Mantan Putri Indonesia 2010 Ternyata Sudah Menikah dengan Pria Asal India

Pada ajang yang berlangsung di kawasan MOSIR Krynica Zdroj ini, Wilda akan dihadapkan dengan para pesaingnya yang berasal dari dari 82 negara.

Meskipun begitu, Wilda mengaku optimis bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan tanah kelahirannya, Indonesia.

Sebelum menuju Polandia, Wilda telah menjalani beragam proses pelatihan yang panjang sebagai persiapan untuk menghadapi kontes kecantikan bergengsi tersebut berkat dukungan penuh dari Yayasan Puteri Indonesia dan Mustika Ratu.

Baca: Ya Ampun, 2 Putri Indonesia Ini Bawa Handuk ke Pernikahan Nadine-Dimas Anggara, Untuk Apa?

"I Am Ready And I Will Do It, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas menjadi juara dan saya siap membuat nama harum Indonesia di mata dunia, pokoknya saya akan bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara", ujar sulung dari tiga bersaudara ini dengan tegas, saat memberi keterangan pada wartawan di Aula Sasono Wiwoho, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018).