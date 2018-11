Dulu Bilang Kekayaan dari Kakek, Istri Zumi Zola Kini Berjualan Jilbab

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasca suaminya Zumi Zola ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hidup istri Zumi Zola, Sherrin Tharia berubah drastis.

Saat kasus sang suami mencuat, sebelumnya Sherrin Tharia sempat mengaku kekayaannya sudah turun temurun.

Jejak digital pernyataan Sherin disampaikan beberapa waktu lalu melalui Instagramnya.

Awalnya seorang warganet @wa_hyu20 berkomentar negatif mengenai Zumi Zola.

Komentar tersebut ditulis dalam unggahan Sherrin Tharia ketika ia sedang menggenggam ponsel.

unggahan Sherrin Tharia (Instagram)

"Communicate.

Even when it's uncomfortable or uneasy.

One of the best ways to heal, is simply getting everything out," tulis Sherrin Tharia.

Kemudian unggahan tersebut ditanggapi oleh akun @wa_hyu20.

"nyesel kayaknya yah punya laki xxxxxx xxxxx?" tulisnya.

Komentar tersebut mendapat balasan dariSherrin Tharia.

"@wa_hyu20 oh maaf keluarga kami sudah kaya dr kakek kami."