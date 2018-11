Wabup Waykanan Buka Turnamen Bola Voli KNPI CUP

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, REBANG TANGKAS - Wakil Bupati Waykanan Edward Antony membuka open turnamen Bola Volly KNPI Cup Tahun 2018‎, di kampung Lebak Peniangan, Rebang Tangkas, Senin 05 November 2018

Wakil Bupati Edward Antony‎ mengatakan turnamen bola voli KNPI Cup Tahun 2018 merupakan salah satu kejuaran yang memiliki nilai yang sangat penting. Hal ini tentu saja dapat dijadikan salah satu indikator berjalannya program kerja dari Dewan Pengurus Daerah Dan Pengurus KNPI Maupun OKP dalam wilayah Kabupaten Way Kanan. "‎Saya berharap kejuaraan ini dapat dijadikan sarana konsolidasi organisasi dan manajemen, dan pembinaan prestasi," katanya.

Selain berkompetisi di lapangan volly, Open Turnamen Bola Volly KNPI Cup tentu juga akan diwarnai persaingan dan adu gengsi serta suguhan permainan-permainan yang menarik, dengan pemain-pemain yang terampil dan bertalenta tinggi. Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi pencinta bola voly di Kabupaten Way Kanan.

Adapun tujuannya selain untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan, juga dimaksudkan untuk menggali potensi atlet-atlet muda yang dapat diproyeksikan ke event yang lebih tinggi. "‎Dengan rutinitas latihan dan kontinuitas even kejuaraan seperti ini, tidak menutup kemungkinan di Kabupaten Way Kanan akan lahir atlet-atlet muda yang bisa dibanggakan bangsa Indonesia," harapnya.

Hal ini tentu saja bisa terjadi, apabila pemberdayaan, pendanaan, pelatihan serta pembinaan benar-benar ditangani secara serius. Dengan semangat dan tekad yang bulat dari kita semua cita-cita tersebut akan tercapai.

Kepada peserta turnamen dirinya meminta agar meningkatkan rasa kebersamaan, sportifitas, menjunjung tinggi fair play, memperkokoh persatuan dan kesatuan menuju Kabupaten Way Kanan Maju dan Berdaya saing 2021.

Pada kesempatan ini, Ia juga berpesan kepada para atlet untuk terus meningkatkan prestasinya, karena saat ini seperti yang kita ketahui perhatian pemerintah terhadap para atlet sungguh sangat luar biasa, seperti pada ajang Asian Games dan Asian Paragames, para atlet peraih medali diberikan bonus hingga milyaran rupiah, bahkan pada pada penerimaan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) baik kementerian maupun daerah pada tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara menyiapkan formasi khusus salah satunya adalah olahragawan berprestasi.

