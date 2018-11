Al, El dan Dul Beri Panggilan Spesial pada Irwan Mussry

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernikahan kedua Maia Estianty dengan Irwan Mussry membawa kebahagiaan bagi keluarga masing-masing.

Pernikahan yang digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang tersebut dilaksanakan secara tertutup dan hanya dihadiri kerabat dekat.

Maia Estianty sempat membagikan potret keluarga baru mereka sekaligus menyambut kehadiran Irwan yang dipanggil 'Dad'.

"Alhamdulillah.. This is it... This is what you are waiting for, guys...the picture.... My new chapter with my hubby and the boys... Welcome to the family “DAD” @irwanmussry @alghazali7 @elelrumi @duljaelani,"

Keluarga Maia dan Irwan (Instagram/maiaestiantyreal)

Tak hanya Maia, Irwan juga mengunggah foto kebersamaannya bersama tiga putra Maia, Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani.

Melalui caption yang ditulis, Irwan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat tiga putra Maia.

Dirinya juga mengaku senang untuk memulai perjalanan baru bersama mereka.

"Thank you gentlemen for the warm welcome. I’m thrilled to be embarking on this new journey with you @alghazali7 @elelrumi @duljaelani,"

Irwan dan tiga putra Maia (Instagram/irwanmussry)

Unggahan Irwan ini langsung mendapat balasan hangat dari Al, El dan Dul.

Mereka juga mulai membiasakan diri untuk memanggil Irwan sebagai ayah sambung dengan panggilan 'Dad'.