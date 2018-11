Foto-foto Transformasi Cinta Laura, Mulai dari Bayi hingga Kini Berusia 25 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak hanya memiliki paras cantik, Cinta Laura juga dikenal sebagai artis yang berprestasi.

Sudah banyak judul sinetron dan film yang ia bintangi.

Tak hanya terjun ke dunia seni peran, ia juga mencoba peruntungan di dunia tarik suara.

Terbukti, Cinta sukses merilis dua album dan sejumlah single.

Melalui akun Instagramnya, sang ibunda, Herdiana Kiehl mengunggah sejumlah foto transformasi Cinta, mulai dari usia 40 hari hingga kini di usianya 25 tahun.

Penasaran bagaimana perubahan Cinta Laura?

Berikut TribunSolo.com (grup TribunJatim.com) rangkum dari akun Instagram @herdianak.

1. Usia 40 Hari

2. Usia 6 Bulan

3. Usia 1,5 Tahun

4. Usia 2 Tahun

5. Usia 6 Tahun

6. Usia 24 Tahun

Bagaimana menurut kalian?

Tampaknya Cinta memang sudah cantik dari lahir.

Begitu pula sang ibunda yang disebut awet muda oleh warganet.

"@claurakiehl dr kecil mmng sdh cantik"

"Tak heran anaknya cantik, mamanya cantik banget."

"tante awet muda. resep na tan"

"You so beautiful star from small... So lovely..."

"Cantikny imut..maminya jg te2p awet muda"

"Like mother like daughter"