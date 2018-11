Kembali Kunjungi Pulau Bali, Ternyata Ini Alasan Maria Ozawa atau Miyabi Sambangi Indonesia Lagi!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru datang dari mantan bintang film panas asal Jepang, Maria Ozawa.

Perempuan berusia 31 tahun rupanya tengah berada di Bali.

Dalam postingan, perempuan yang kini hobi traveling tersebut, mengunggah foto bersamanya dengan pilot dan ko-pilot sebuah maskapai.

Ketiganya berfoto di dalam kokpit pesawat.

Tenang saja, foto ini diambil setelah penerbangan sampai di Pulau Dewata.

Hal ini disampaikan Maria Ozawa dalam caption postingannya.

"Terima kasih untuk penerbangannya. Sampai di Bali," tulis sosok blasteran Jepang-Kanada itu.

Tak pelak lagi, unggahan terbaru Maria Ozawa ini dipenuhi dengan komentar netter dari Indonesia yang kebanyakan mengucapkan selamat datang.

"Selamat datang to Indonesian (welcome to Indonesian @maria.ozawa."

"Wellcome in indonesia.."