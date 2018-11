LIVE RCTI Crvena Zvezda vs Liverpool dan Inter Milan vs Barcelona Mulai Pukul 00.55 WIB

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions pada Rabu (7/11/2018), menampilkan Crvena Zvezda vs Liverpool dan Inter Milan vs Barcelona yang akan tayang secara langsung di RCTI.

Jadwal Liga Champions pada matchday keempat Liga Champions masih sama dengan ketiga pertandingan sebelumnya.

Mulai musim ini, Liga Champions setiap harinya dijadwalkan memiliki dua sepak mula sekaligus.

Untuk matchday keempat, laga Crvena Zvezda vs Liverpoolakan memulai sepak mula terlebih dahulu pada Rabu (7/11/2018) pukul 00.55 WIB.

Laga AS Monaco vs Club Brugge juga akan memulai sepak mula pada waktu yang serupa dengan Crvena Zvezda vs Liverpool.

Sementara itu, Inter Milan vs Barcelona 03:00 WIB dan lima laga yang lain akan memulai sepak mula pada Rabu (7/11/2018) pukul 03.00 WIB.

Berikut jadwal matchday 4 fase grup Liga Champions 2018-2019: