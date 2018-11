Ratusan Personel Polres Way Kanan Jalani Tes Kesamptaan Jasmani

Ratusan personel Polres Way Kanan dan jajaran menjalani tes kesamaptaan jasmani periodik II tahun 2018, di lapangan apel Polres Way Kanan, Selasa (06/11/2018).

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Upaya peningkatan kinerja anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ratusan personel Polres Way Kanan dan jajaran menjalani tes kesamaptaan jasmani periodik II tahun 2018, di lapangan apel Polres Way Kanan, Selasa (06/11/2018).

Kabag Sumda Polres Way Kanan Kompol Andri Yulianto memimpin kegiatan yang dilaksanakan secara berkala ini, diikuti oleh seluruh anggota Polres baik Perwira, Bintara dan ASN.

Selain itu, kegiatan tes juga dipandu dari tim pengawas dari Bag Sumda Polres Way Kanan.

Menurut Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro melalui Kabag Sumda Kompol Andri Yulianto kegiatan bertujuan mengukur kemampuan fisik para Personel, yang terbagi dalam tiga gelombang dan dilaksanakan selama tiga hari.

Seluruh peserta diwajibkan mengikuti tahapan tes kesamaptaan jasmani meliputi lari 12 menit dengan jarak tempuh 2. 400 meter.

Sedangkan bagi anggota yang sudah berumur 50 tahun ke atas, hanya melaksanakan jalan kaki (treadmill) mengelilingi lapangan selama 12 menit. Selanjutnya selesai melaksanakan lari istirahat selama 10 menit dan dilanjutkan pull up, sit up, push up serta shuttle run 6 x 10 meter.

Sementara itu, sebelum pelaksanaan kegiatan kesamaptaan, bagi peserta terlebih dahulu dilakukan pengecekan tekanan darah oleh Paurkes Brigadir sunarto dari urusan kesehatan (Urkes) Polres Way Kanan dan tenaga medis yang memeriksa.

Jika ditemukan ada anggota yang tensinya tinggi (lebih dari 140/90 mmHg) sementara, tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg ataupun rendah di bawah normal tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut.

"Oleh karena itu, penting bagi kami dari tim medis melakukan hal ini karena menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan,” Imbuhnya.