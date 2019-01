VIDEO - Fika Nadia Bakal Deg-degan Nonton Aksi Bumblebee

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti dan Videografer Okta Kusuma Jatha

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Libur akhir tahun 2018 disambut antusias para milenial Lampung.

Satu yang ditunggu adalah tayangan film yang bakal rilis di bioskop Tanah Air termasuk Lampung.

Beberapa diantaranya, Spider-Man: Into The Spider-Verse rencananya rilis 14 Desember 2018, Bumblebee (21 Desember), Aquaman (12 Desember), Mary Poppins Returns (25 Desember), dan Holmes and Watson (25 Desember).

Ragam film terbaru siap dirilis akhir tahun ini pun dinanti Fika Nadia. Dara kelahiran Bandar Lampung 3 November 1996 itu menantikan film Bumblebee.

"Aku awalnya suka film Transformer sejak pertama kali muncul. Dari pertama rilis, karakter Bumblebee sudah ada".

"Robot itu menurut aku unik dan lucu. Satu lagi, warna Bumblebee itu kuning, warna yang aku suka.

Awal aku suka warna kuning dari lihat Bumblebee," ujar finalis Muli Kota Bandar Lampung 2016 itu.

Meski mengetahui jadwal rilis film tersebut, ia mengklaim sengaja tidak menyaksikan trailer atau sinopsis film produksi Paramount Pictures tersebut baik di media sosial atau YouTube.

"Biar penasaran dan deg-degan dengan jalan ceritanya," terangnya.

