Wabup Hadiri Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW

Wakil Bupati Hi. AM. Syafi'i, bersama KetuaTP PKK Hj. Sri Nilawati Syafi'i, menghadiri Pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, di Masjid Jami Al Muhajirin, Dusun Cita Laksana, Pekon Air Kubang, Kecamatan Air Naningan, Sabtu (9/12/18).