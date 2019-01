Bukalapak Gandeng Dian Sastrowardoyo Meriahkan Promo AFTER.11 Harbolnasnya Bukalapak 

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Bukalapak selalu berpartisipasi secara aktif menyemarakkan momentum Harbolnas dengan cara yang kreatif dan berbeda.

Begitu pula di Harbolnas 2018 kali ini, Bukalapak menggandeng Dian Sastrowardoyo untuk memeriahkan Berbagai kejutan Promo Tiada Ampun dalam AFTER .11 Harbolnasnya Bukalapak dimulai dari tanggal 12 Desember 2018.



Co-Founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid mengatakan, momentum Harbolnas merupakan momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dan khususnya para pengguna Bukalapak di seluruh Indonesia.



"AFTER .11 Harbolnasnya Bukalapak merupakan salah satu upaya kami mendorong para pelaku UKM untuk naik kelas dan juga untuk mengajak serta mengedukasi masyarakat mengenai kemudahan berbelanja online secara menyenangkan, aman dan tepercaya," jelasnya dalam rilis, Senin (10/12).

• Harbolnas 12.12, Diskon Rp 400 Ribu Pembelian Oppo A7, Cek di Sini untuk Spesifikasinya

• Harbolnas Tokopedia 2018 Sediakan Fitur KEBUT Shake-Shake Berhadiah Rp 500 Juta hingga Mobil Yaris

Dalam promo AFTER .11 Harbolnasnya Bukalapak Promo Tiada Ampun, lanjut dia, para pengguna dapat menikmati Serbu Seru barang-barang berkualitas idamanmu setiap hari dimulai pukul 11.00-23.00 seharga Rp12.000, Nego 12 Kali Lebih Dahsyat yaitu Pengguna Bukalapak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi harga sebanyak 6 kali untuk 3 jenis barang.



Selanjutnya, Flash Deal Serba Rp 12 yang terbagi menjadi 6 periode mulai pukul 00.00-23.59 WIB, Cashback Rp 1,2 Juta dimana pengguna Bukalapak berkesempatan meraih cashback sebesar 10% (cashback berupa Credits senilai maksimal Rp1.200.000) dengan minimal transaksi Rp 2.000.000 (tidak termasuk ongkos kirim).

Terakhir, ada Gratis Ongkir 12 kali setiap hari berlaku untuk jasa pengiriman Alfatrex (REG dan Next Day), Grab (Same Day, Instant, dan Rush Delivery), GO-SEND (Same Day dan Instant), J&T (REG), Lion Parcel (REG PACK & ONE PACK), NINJA (REG & FAST), dan TIKI (Reg dan ONS) selama 10 - 31 Desember 2018.



Terkait dengan short movie AFTER.11, Vice President of Marketing Bukalapak Bayu Syerli mengatakan, Bukalapak menggandeng Dian Sastrowardoyo sebagai ikon dalam AFTER .11 Harbolnasnya Bukalapak tahun ini sebab Bukalapak melihat Dian Sastrowardoyo sebagai sosok yang memiliki misi yang sama dengan Bukalapak yaitu mendorong kemajuan masyarakat dari akar rumput.



“Kami berharap masyarakat selalu menantikan dan menikmati keseruan yang kami hadirkan dalam setiap kampanye-kampanye kreatif kami, tidak hanya di momentum Harbolnas saja. Kami berharap konten-konten kreatif yang kami hadirkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia," jelas dia. (ana/*)