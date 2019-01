Adipati Surya Revitalisasi Peran Operator Dapodik PAUD dan PNF Tingkat Daerah Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Pemkab Way Kanan adakan Revitalisasi Peran Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) menuju Lembaga PAUD dan PNF Terakreditasi guna mencapai Way Kanan maju dan berdaya saing 2021 yang dilaksanakan di GSG Way Kanan pada Selasa (11/12/2018)

Pemkab Way Kanan beri anggaran operasional pendataan DAPODIK PAUD dan PNF untuk mendorong peningkatan lembaga PAUD terakreditasi di Daerah, Selasa (11/12/2018) (Istimewa)

Bupati Raden Adipati Surya dalam sambutannya menyampaikan bahwa Data Pokok Pendidikan yang disebut dengan DAPODIK merupakan data tunggal melalui suatu sistem yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi pendidikan yang bersumber dari Satuan Pendidikan secara terus menerus diperbaharui secara online.

“Mengingat pentingnya suatu data yang merupakan kumpulan fakta sebagai suatu sumber informasi yang tepat dan akurat untuk mendorong peningkatan lembaga PAUD terakreditasi di Kabupaten Way Kanan, maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan DAPODIK PAUD dan PNF ditingkat Satuan Pendidikan maupun ditingkat Daerah.” Ungkap Adipati

Beliau menyatakan bahwa Anggaran operasional pendataan DAPODIK PAUD dan PNF ditingkat Satuan Pendidikan maupun ditingkat Daerah tersebut berupa Insentif Operator sebanyak 341 orang, masing-masing Rp.100.000,- (perorang, perbulan) selama 12 bulan.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan peran Operator Dapodik PAUD dan PNF untuk lebih meningkatkan kinerjanya, selalu aktif dalam update data, baik secara online maupun offline.” Ungkapnya.

Adipati menambahkan bahwa Tugas dan Tanggung jawab Operator Satuan Pendidikan adalah melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan pemutakhiran sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester, memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik disejumlah system transaksional Kementerian, dan menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan, sebagaimana yang tertuang pada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015.